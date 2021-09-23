Первым стартом гимнаста Нагорного после Олимпиады станет турнир в Германии 25 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный примет участие в матчевой встрече германских гимнастических клубов TG Saar и StTV Singen, которая пройдет 25 сентября в Диллингене. Об этом ТАСС сообщил представитель TG Saar, членом которого с 2017 года является Нагорный.

"Никита выступит за наш клуб в бундеслиге 25 сентября, а также 2 октября", - сказал собеседник ТАСС. После возвращения из олимпийского Токио Нагорный пока не принимал участия в соревнованиях.

2 октября TG Saar на выезде проведет матчевую встречу с TV Wetzgau. Как сообщает официальный сайт клуба из Саара, кроме Нагорного в состав команды входят еще девять гимнастов Германии. В сезоне-2019 TG Saar вместе с Нагорным и олимпийским чемпионом из Украины Олегом Верняевым занял второе место в бундеслиге.

На Олимпиаде в Токио 24-летний Нагорный выиграл золото в командном первенстве и две бронзовые награды - в личном многоборье и упражнениях на перекладине. На ЧМ-2019 спортсмен завоевал три золотые медали (в командном и личном многоборье, а также в опорном прыжке).

По информации ТАСС, обладатель золотой медали Игр в Токио в командном многоборье Артур Далалоян также намерен возобновить соревновательную практику 25 сентября стартом в Германии. Россиянин выступает за клуб TV Wetzgau.

С 18 по 24 октября в Японии пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике. Нагорный и Далалоян прияли решение пропустить этот турнир, поэтому не включены в состав национальной команды.