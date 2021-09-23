В чемпионате России по дзюдо в Майкопе примут участие 526 спортсменов

МАЙКОП, 23 сентября. /ТАСС/. Личный и командный чемпионат России по дзюдо торжественно открылся в четверг в Майкопе во дворце спорта "Якуб Коблев", участие в состязаниях примут 526 спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в региональном комитете по физической культуре и спорту.

"Главные национальные соревнования дзюдоистов в этом году объединили 526 спортсменов, они пройдут с 23 по 26 сентября, - сказали в спорткомитете. - Программа чемпионата России рассчитана на четыре соревновательных дня, в воскресенье, 26 сентября, пройдет командный чемпионат России. Чемпионат открылся во дворце спорта, носящем имя основателя школы дзюдо в Майкопе Якуба Коблева, выдающегося тренера и замечательного человека. Здесь особая атмосфера, борцовская аура, и мы рассчитываем, что чемпионат в полной мере продемонстрирует нерушимость спортивных традиций, позволит в честной борьбе выявить сильнейших, подарит яркие впечатления болельщикам".

Состязания в личном зачете планируется провести в течение трех первых дней, мужские весовые категории традиционно будут разбиты по возрастающей, а женские - в обратном порядке. В четверг на татами выйдут мужчины в весовых категориях до 60 кг и 66 кг и женщины в категориях до 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг. В пятницу определятся лучшие дзюдоисты в категориях до 73 кг и 81 кг и дзюдоистки в категориях до 57 кг и 63 кг. Программа индивидуальных состязаний завершится в субботу состязаниями спортсменок в категориях до 48 кг и 52 кг и спортсменов в категориях до 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг.

Участие в командном чемпионате России примут смешанные сборные федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга, состоящие из спортсменов всех весовых категорий. Главный судья чемпионата России - Владимир Востриков, председатель коллегии судей Федерации дзюдо России, судья олимпийской категории.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, во дворце спорта будет обеспечиваться социальная дистанция. В случае превышения нормы численности зрителей им будет отказано во входе на трибуны. Чтобы за чемпионатом России могли следить как можно больше болельщиков, на главной аллее Центрального городского парка культуры и отдыха Майкопа организована просторная фан-зона. Майкопчане и гости республики будут наблюдать соревнования в прямом эфире, по вечерам там будут проходить награждения победителей и призеров.

О развитии дзюдо в Адыгее

Развитие дзюдо в Адыгее началось с середины 1960-х годов. Первые соревнования были организованы любителями самбо, в 1967 году впервые в республике прошел чемпионат Майкопа по дзюдо. Основные победы тех лет связаны с именем Якуба Коблева, признанного лучшим тренером планеты ХХ века. Его ученики достигли мировых вершин, став чемпионами и призерами соревнований всесоюзного и мирового уровня. Тренер ушел из жизни 3 марта 2012 года.

Уровень развития школы дзюдо Коблева был всемирно признан. Спортсменов из других регионов СССР и стран мира специально готовили к схваткам с воспитанниками этой школы. Всего в 70-80-е годы воспитано более ста мастеров спорта по дзюдо и самбо, среди которых немало известных атлетов, прославивших Адыгею на всю планету.

На чемпионате России 2021 года команду Республики Адыгея по дзюдо представит 31 спортсмен, из них 11 мастеров спорта и 20 кандидатов в мастера спорта России. Члены сборной России Анзаур Арданов и Алий Датхужев не будут выступать из-за травм.