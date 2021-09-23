Малкин пропустит первые два месяца регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы

ТАСС, 23 сентября. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустит как минимум первые два месяца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за операции на колене, сделанной в межсезонье. Об этом сообщил генеральный менеджер "Питтсбурга" Рон Хекстолл, комментарий которого на своей странице в Twitter приводит журналист Sportsnet Элиотт Фридман.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 13 октября. "Питтсбург" в этот день сыграет на выезде с "Тампой".

В прошлом сезоне Малкин набрал 28 очков (8 заброшенных шайб + 20 голевых передач) в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 5 (1+4) очков в четырех встречах плей-офф.

Малкину 35 лет, в 2004 году он был выбран "Питтсбургом" в первом раунде драфта под общим вторым номером. Форвард выступает за команду с 2006 года. Россиянин является трехкратным победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным чемпионом мира (2012, 2014). В составе "Металлурга" Малкин стал серебряным (2004) и бронзовым (2006) призером чемпионата России.