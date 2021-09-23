Еврокомиссия разделяет сомнения УЕФА в вопросе проведения чемпионата мира каждые два года

ТАСС, 23 сентября. Европейская комиссия (ЕК) обеспокоена планом Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионаты мира каждые два года и разделяет сомнения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальных европейских футбольных ассоциаций в этом вопросе. Об этом сообщил заместитель председателя ЕК по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас, комментарий которого приводит американская медиаорганизация Politico.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял о намерении организации до конца года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года. Инфантино отмечал, что такое решение позволит четко определить календарь турниров клубов и сборных. С такой инициативой ранее выступил бывший главный тренер английского "Арсенала", ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер после анализа международного календаря. В настоящее время чемпионат мира проходит раз в четыре года.

"Я полностью разделяю сомнения национальных европейских футбольных федераций в возможности проведения чемпионата мира по футболу раз в два года, - сказал Схинас. - Европа является эпицентром футбола в мире, и мы обязаны сохранить модель, которая уважает интересы болельщиков, благополучие игроков и общую логику глобального спортивного календаря, а не только коммерческие интересы".

14 сентября УЕФА и 55 европейских ассоциаций попросили ФИФА организовать специальную встречу, чтобы получить возможность озвучить обеспокоенность влиянием таких планов. УЕФА и 55 европейских ассоциаций до сих пор не получили от ФИФА ответа на данный запрос.