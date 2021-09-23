Свитер Рене Фазеля поднят под своды комплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Свитер президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, который покинет свой пост 25 сентября, поднят под своды спортивного комплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фазель является президентом IIHF с 1994 года. В 2000 году в Санкт-Петербурге прошел чемпионат мира. Город принимал игры турнира и в 2016 году вместе с Москвой. Также в Санкт-Петербурге состоится мировое первенство 2023 года. В настоящее время в "Юбилейном" проходит хоккейный матч в честь 27-летия правления Фазеля в IIHF между "Легендами России" и "Легендами мира".

Выборы нового президента IIHF пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. Свои кандидатуры выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.