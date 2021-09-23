Опыт Токио должен помочь в Пекине. Исполком ОКР подвел итоги выступления на Олимпиаде

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) подвел итоги выступления российских спортсменов на Играх в Токио и обсудил процесс подготовки к зимней Олимпиаде следующего года в Пекине. ОКР ожидает от Международного олимпийского комитета (МОК) важных деталей Игр-2022, связанных в том числе и с антикоронавирусным протоколом, а президент российской организации Станислав Поздняков предложил провести Олимпиаду 2036 года в нескольких городах России.

Про итоги выступления россиян на Олимпиаде говорилось не раз и в частности на недавнем заседания Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту. Тогда президент РФ Владимир Путин назвал выступление российских олимпийцев удовлетворительным. Положительно оценил выступление и министр спорта РФ Олег Матыцин. Исполком ОКР также оценил участие отечественных олимпийцев в Токио как успешное, учитывая, что по общему количеству медалей россияне впервые вошли в тройку лучших за последние 17 лет, а в ряде видов спорта, таких как плавание и спортивная гимнастика, сборной России удалось прервать длительные серии без олимпийских наград.

"Это дает основание полагать, что на Играх в Париже в перспективе часть серебряных медалей, завоеванных в Токио, может стать золотыми", - сказал Поздняков на онлайн-конференции по итогам исполкома. Также глава ОКР подчеркнул, какую роль в итоговом результате российских олимпийцев сыграли отечественные фехтовальщики.

"Фехтовальщики вторую Олимпиаду подряд являются главными героями в нашей команде. Мы пожинаем плоды той работы, которая проводилась в 2010-2016 годах. Тогда была принята специальная программа подготовки резерва, и на пьедесталах мы видим тех, кто были участниками этого пилотного проекта. Считаю, что потенциал этой команды не исчерпан, если обратите внимание - это сплав молодости и опыта", - отметил президент ОКР.

Двукратной олимпийской чемпионкой Токио в фехтовании на саблях стала дочь Позднякова София. "Мне было приятнее находиться в роли отца олимпийской чемпионки, чем быть самому олимпийским чемпионом. Эмоции, которые ты испытываешь как отец, несравнимы. Эти эмоции вдохновили меня как руководителя ОКР и олимпийской делегации, с таким настроением прошли все Игры не только фехтовальщики, но и остальные члены делегации", - подчеркнул президент ОКР.

Коснулся Поздняков и темы судейства на Играх в Токио турнира по художественной гимнастике, на котором россиянка Дина Аверина выиграла только серебро. По его словам, привлеченные ОКР эксперты имеют существенное расхождение с позицией Международной федерации гимнастики (FIG) по оценкам, полученным россиянкой. "ОКР находится в контакте со всеми, чтобы сформировать свою позицию по данному вопросу, хотелось бы верить, что здравый смысл возобладает, наши и независимые юристы в ожидании документов от федерации. При возникновении подобных ситуаций судейская система должна эволюционировать, в международной федерации, довольно крупной, полно специалистов, которые могли бы выстроить прозрачную систему", - подчеркнул президент ОКР.

ОКР уверен, что Игры в Китае будут безопасными для ее участников

Относительно подготовки олимпийцев к зимним Играм в Пекине главным для ОКР является вывод их на пик формы во время соревнований, приводит слова Позднякова служба информации комитета.