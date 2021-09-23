Опыт Токио должен помочь в Пекине. Исполком ОКР подвел итоги выступления на Олимпиаде

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) подвел итоги выступления российских спортсменов на Играх в Токио и обсудил процесс подготовки к зимней Олимпиаде следующего года в Пекине. ОКР ожидает от Международного олимпийского комитета (МОК) важных деталей Игр-2022, связанных в том числе и с антикоронавирусным протоколом, а президент российской организации Станислав Поздняков предложил провести Олимпиаду 2036 года в нескольких городах России.
Про итоги выступления россиян на Олимпиаде говорилось не раз и в частности на недавнем заседания Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту. Тогда президент РФ Владимир Путин назвал выступление российских олимпийцев удовлетворительным. Положительно оценил выступление и министр спорта РФ Олег Матыцин. Исполком ОКР также оценил участие отечественных олимпийцев в Токио как успешное, учитывая, что по общему количеству медалей россияне впервые вошли в тройку лучших за последние 17 лет, а в ряде видов спорта, таких как плавание и спортивная гимнастика, сборной России удалось прервать длительные серии без олимпийских наград.
"Это дает основание полагать, что на Играх в Париже в перспективе часть серебряных медалей, завоеванных в Токио, может стать золотыми", - сказал Поздняков на онлайн-конференции по итогам исполкома. Также глава ОКР подчеркнул, какую роль в итоговом результате российских олимпийцев сыграли отечественные фехтовальщики.
"Фехтовальщики вторую Олимпиаду подряд являются главными героями в нашей команде. Мы пожинаем плоды той работы, которая проводилась в 2010-2016 годах. Тогда была принята специальная программа подготовки резерва, и на пьедесталах мы видим тех, кто были участниками этого пилотного проекта. Считаю, что потенциал этой команды не исчерпан, если обратите внимание - это сплав молодости и опыта", - отметил президент ОКР.
Двукратной олимпийской чемпионкой Токио в фехтовании на саблях стала дочь Позднякова София. "Мне было приятнее находиться в роли отца олимпийской чемпионки, чем быть самому олимпийским чемпионом. Эмоции, которые ты испытываешь как отец, несравнимы. Эти эмоции вдохновили меня как руководителя ОКР и олимпийской делегации, с таким настроением прошли все Игры не только фехтовальщики, но и остальные члены делегации", - подчеркнул президент ОКР.
Коснулся Поздняков и темы судейства на Играх в Токио турнира по художественной гимнастике, на котором россиянка Дина Аверина выиграла только серебро. По его словам, привлеченные ОКР эксперты имеют существенное расхождение с позицией Международной федерации гимнастики (FIG) по оценкам, полученным россиянкой. "ОКР находится в контакте со всеми, чтобы сформировать свою позицию по данному вопросу, хотелось бы верить, что здравый смысл возобладает, наши и независимые юристы в ожидании документов от федерации. При возникновении подобных ситуаций судейская система должна эволюционировать, в международной федерации, довольно крупной, полно специалистов, которые могли бы выстроить прозрачную систему", - подчеркнул президент ОКР.
ОКР уверен, что Игры в Китае будут безопасными для ее участников
Относительно подготовки олимпийцев к зимним Играм в Пекине главным для ОКР является вывод их на пик формы во время соревнований, приводит слова Позднякова служба информации комитета.
"Очевидно, что условия в Китае будут предсказуемо сложнее, чем в Токио, учитывая практику жестких ограничений и борьбы с распространением коронавирусной инфекции, иные факторы. Поэтому готовимся к Играм как в части спортивной составляющей, так и с точки зрения информационного, дипломатического, правового сопровождения, в тесном взаимодействии с коллегами и партнерами. Уверен, что, используя накопленный опыт, четко координируя усилия, мы сможем обеспечить нашим спортсменам-зимникам все необходимые условия для успешного выступления на Играх в Пекине - слаженно реализуя все пункты программы подготовки совместно с федерациями, министерством спорта, Федеральным медико-биологическим агентством и иными организациями и ведомствами", - говорится в заявлении главы ОКР.
Подробную информацию об организации Олимпиады 2022 года ОКР ожидает через месяц.
"Мы ждем больше информации по правилам на Играх, это вопросы, связанные с болельщиками, перемещениями, антиковидными протоколами. Исходя из этого будем строить этап подготовки. Зная подход властей Китая к этой проблематике, я уверен, что эти Игры будут в достаточной степени безопасными для их участников", - подчеркнул Поздняков.
Россия имеет уникальную возможность, чтобы принять Игры-2036
Была также затронута тема выступления сборной России в Пекине. "Во время исполкома был заслушан доклад спортивного директора, где прозвучал ряд цифр. Они оптимистично дают понять, что на этих Играх мы будем в пятерке-шестерке ведущих стран", - сказал Поздняков.
При этом глава ОКР отметил, что на Олимпийском собрании 9 декабря можно будет более объективно спрогнозировать результаты, учитывая, что российские команды пока не могут протестировать места олимпийских соревнований.
Оценил Поздняков и возможность проведения в России летних Олимпийских игр 2036 года, учитывая, что ее не исключил и президент РФ Владимир Путин. Глава ОКР предложил вместо того, чтобы Игры принимал отдельно взятый город, использовать спортивную инфраструктуру всей страны.
"Современный подход к Олимпийским играм трансформировался, и в настоящий момент Игры сделаны, чтобы максимально бережно подойти к ресурсам, в том числе и природным. И МОК смотрит на то, что не нужно строить новое, а максимально использовать то, что есть, поэтому разбег по городам сужается, но географическое положение позволит использовать всю нашу структуру по всей стране. Подобная заявка была бы более интересной, чем отдельно взятый объект в стране", - отметил Поздняков.
"Понятно, что это приведет к удорожанию, но развитие транспортной инфраструктуры укладывается в эту концепцию. В 2036 году будет черед Азии, и нам нужно не сбрасывать это со счетов, и уникальная возможность нашей страны позволит сделать необычное предложение, которое бы заинтересовало МОК", - добавил президент ОКР.
Олимпийские игры на территории СССР/России проходили всего дважды. В 1980 году летнюю Олимпиаду принимала Москва, однако в ней не приняли участия ряд стран, включая США и ФРГ. В 2014 году зимнюю Олимпиаду принял Сочи. При подготовке к обеим Олимпиадам были затрачены большие усилия по строительству объектов.