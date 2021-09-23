"Легенды России" и "Легенды мира" сыграли вничью в матче в честь Рене Фазеля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Команда "Легенды России" сыграла вничью с "Легендами мира" со счетом 4:4 в матче в честь президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, который покинет пост 25 сентября. Встреча прошла в спорткомплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

В составе "Легенд России" выступали трехкратный олимпийский чемпион Андрей Хомутов, двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Борис Михайлов, олимпийские чемпионы Алексей Жамнов, Николай Хабибулин, Александр Моигльный, Валерий Каменский, Алексей Гусаров, а также призеры Олимпиад Алексей Морозов и Павел Буре. За мировых легенд играли такие хоккеисты, как пятикратные обладатели Кубка Стэнли Яри Курри и Эса Тикканен, олимпийские чемпионы Роберт Райхел и Иржи Шлегр, чемпионы мира Мирослав Шатан, Ладислав Надь и Мартин Штрбак, а также кандидаты на пост президента IIHF Петр Бржиза и бронзовый призер Олимпиады Франц Райндль. Фазель был главным арбитром встречи.

Выборы нового президента IIHF пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. Свои кандидатуры выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, немец Райндль, чех Бржиза, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров. Фазель возглавляет IIHF с 1994 года.