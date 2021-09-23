Фетисов: Россия вложила в развитие хоккея за последние 15 лет больше всех стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Российская Федерация за последние 15 лет вложила в развитие мирового хоккея как ни одна другая страна. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок и один раз как тренер) Вячеслав Фетисов после матча, посвященного президенту Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю.

Фазель сложит полномочия президента IIHF 25 сентября на полугодовом конгрессе организации.

"Хоккей для страны является национальной политикой, мальчишки и девчонки мечтают выйти на лед, и как Фазель не может не поддержать страну, которая за последние 15 лет вложила в развитие хоккея больше, чем какая-либо другая, - сказал Фетисов. - Мы построили 400 крытых катков, запустили профессиональную хоккейную лигу, молодежную, ночную. Единственное, нам нужно наполнить смыслом наш детский хоккей, который сегодня страдает. А по инфраструктуре Российская Федерация с главным хоккеистом мира Владимиром Владимировичем Путиным вложила как ни одна другая страна в мире".