УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань" в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ

ТАСС, 23 сентября. Баскетболисты казанского УНИКСа со счетом 96:87 обыграли краснодарский "Локомотив-Кубань" в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком встречи стал Стэнтон Кидд из "Локомотива-Кубани", набравший 21 очко. В составе УНИКСа больше всех очков набрал Лоренцо Браун (20). После первой половины встречи УНИКС проигрывал с разницей в 17 очков.

В следующем матче УНИКС 28 сентября примет польскую "Зелену Гуру". "Локомотив-Кубань" на своем паркете 2 октября сыграет с белорусским "Цмоки-Минском".

В прошлом сезоне УНИКС и "Локомотив-Кубань" встречались в полуфинальной серии до трех побед. Команда из Казани одержала победу со счетом 3-0. В финале УНИКС в трех матчах уступил московскому ЦСКА.