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Единая лига ВТБ

ЦСКА с крупной победы начал новый сезон Единой лиги ВТБ

Армейцы разгромили "Цмоки-Минск" со счетом 92:44

ТАСС, 23 сентября. Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл "Цмоки-Минск" со счетом 92:44 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Минске.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой ЦСКА Никола Милутинов, набравший 14 очков. В составе "Цмоки-Минск" лучшим по результативности стал центровой Вадим Стубеда (13).

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с польским клубом "Зелена Гура" 26 сентября. "Цмоки-Минск" 2 октября в гостях встретится с "Локомотивом-Кубанью".

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