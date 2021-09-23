Вратарь "Динамо" Еременко повторил клубный рекорд Мышкина по количеству побед

ТАСС, 23 сентября. Вратарь московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Александр Еременко сравнялся по количеству побед в составе бело-голубых с голкипером Владимиром Мышкиным. Оба вратаря выиграли по 250 матчей, выступая за столичную команду.

В четверг в матче регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" на выезде обыграло "Сочи" со счетом 4:0. Ворота бело-голубых защищал 41-летний Еременко. Он проводит 17-й сезон в составе "Динамо" и по этому показателю повторил клубный рекорд Александра Мальцева и Валерия Васильева.

Помимо "Динамо" вратарь представлял тверской ТХК, челябинский "Мечел" и казанский "Ак Барс". Всего на его счету в КХЛ 493 матча, 288 побед и 63 "сухие" встречи. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2012, 2013). В составе сборной России Еременко дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009).

Мышкин выступал за "Динамо" с 1980 по 1990 год, он провел в составе команды 389 матчей в чемпионатах страны и однажды завоевал золотую медаль (1990). В составе сборной СССР вратарь стал олимпийским чемпионом 1984 года и шестикратным чемпионом мира. Также он является обладателем Кубка Канады 1981 года.