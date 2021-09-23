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КХЛ

Главный тренер московского "Динамо" Кудашов побил рекорд Знарка по победам подряд в КХЛ

Специалист не знает поражений в регулярном чемпионате на протяжении 24 встреч
Главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов
© Юрий Смитюк/ТАСС

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло "Сочи" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и одержало восьмую победу подряд со старта сезона.

Шайбы забросили Андрей Прибыльский (38-я минута), Владислав Михайлов (42), Эрик О'Делл (58) и Дмитрий Рашевский (58). Для 20-летнего защитника Прибыльского эта заброшенная шайба стала первой в КХЛ. Он провел 60-ю встречу.

Для главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова эта победа стала 24-й подряд в регулярном чемпионате: 8 - с "Динамо" и 16 - с петербургским СКА в сезоне-2019/20 (в сезоне-2020/21 специалист никого не тренировал в КХЛ). Он побил рекорд Олега Знарка, установленный на стыке сезонов-2016/17 и 2017/18, когда он тренировал СКА.

Капитан "Динамо" Вадим Шипачев сделал две результативные передачи, он набрал очки во всех играх регулярного чемпионата нынешнего сезона. На счету форварда 8 голов и 10 передач, он является лучшим бомбардиром турнира.

"Динамо" одержало восемь побед в восьми матчах регулярного чемпионата и является единственной командой КХЛ, ни разу не проигравшей в текущем сезоне. Последний раз бело-голубые стартовали с восьми побед подряд в чемпионате страны в 1992 году. Столичная команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 16 очками, "Сочи" набрал 8 очков после десяти игр и располагается на седьмой строчке.

В следующем матче "Динамо" 25 сентября на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". "Сочи" в этот же день в гостях встретится с "Йокеритом" из Хельсинки.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М880000037-1316
2Йокерит1051200234-2716
3ЦСКА1043000326-2314
4СКА950100331-1912
5Спартак941000421-1910
6Северсталь922010418-229
7Динамо Мн840000423-208
8Сочи1021020517-248
9Витязь920013326-318
10Локомотив930010521-257
11Торпедо930010521-287
12Динамо Р1030001619-337
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Салават Юлаев980000134-1216
2Металлург971000139-2016
3Трактор951101128-2015
4Автомобилист940101329-2611
5Ак Барс931101318-1811
6Авангард831100326-2110
7Нефтехимик840000420-208
8Барыс820011417-246
9Сибирь820001515-235
10Амур920001615-325
11Адмирал810012418-355
12Куньлунь1010100821-394

 

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