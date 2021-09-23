Главный тренер московского "Динамо" Кудашов побил рекорд Знарка по победам подряд в КХЛ

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло "Сочи" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и одержало восьмую победу подряд со старта сезона.
Шайбы забросили Андрей Прибыльский (38-я минута), Владислав Михайлов (42), Эрик О'Делл (58) и Дмитрий Рашевский (58). Для 20-летнего защитника Прибыльского эта заброшенная шайба стала первой в КХЛ. Он провел 60-ю встречу.
Для главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова эта победа стала 24-й подряд в регулярном чемпионате: 8 - с "Динамо" и 16 - с петербургским СКА в сезоне-2019/20 (в сезоне-2020/21 специалист никого не тренировал в КХЛ). Он побил рекорд Олега Знарка, установленный на стыке сезонов-2016/17 и 2017/18, когда он тренировал СКА.
Капитан "Динамо" Вадим Шипачев сделал две результативные передачи, он набрал очки во всех играх регулярного чемпионата нынешнего сезона. На счету форварда 8 голов и 10 передач, он является лучшим бомбардиром турнира.
"Динамо" одержало восемь побед в восьми матчах регулярного чемпионата и является единственной командой КХЛ, ни разу не проигравшей в текущем сезоне. Последний раз бело-голубые стартовали с восьми побед подряд в чемпионате страны в 1992 году. Столичная команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции с 16 очками, "Сочи" набрал 8 очков после десяти игр и располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Динамо" 25 сентября на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". "Сочи" в этот же день в гостях встретится с "Йокеритом" из Хельсинки.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|8
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|37-13
|16
|2
|Йокерит
|10
|5
|1
|2
|0
|0
|2
|34-27
|16
|3
|ЦСКА
|10
|4
|3
|0
|0
|0
|3
|26-23
|14
|4
|СКА
|9
|5
|0
|1
|0
|0
|3
|31-19
|12
|5
|Спартак
|9
|4
|1
|0
|0
|0
|4
|21-19
|10
|6
|Северсталь
|9
|2
|2
|0
|1
|0
|4
|18-22
|9
|7
|Динамо Мн
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|23-20
|8
|8
|Сочи
|10
|2
|1
|0
|2
|0
|5
|17-24
|8
|9
|Витязь
|9
|2
|0
|0
|1
|3
|3
|26-31
|8
|10
|Локомотив
|9
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|21-25
|7
|11
|Торпедо
|9
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|21-28
|7
|12
|Динамо Р
|10
|3
|0
|0
|0
|1
|6
|19-33
|7
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Салават Юлаев
|9
|8
|0
|0
|0
|0
|1
|34-12
|16
|2
|Металлург
|9
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|39-20
|16
|3
|Трактор
|9
|5
|1
|1
|0
|1
|1
|28-20
|15
|4
|Автомобилист
|9
|4
|0
|1
|0
|1
|3
|29-26
|11
|5
|Ак Барс
|9
|3
|1
|1
|0
|1
|3
|18-18
|11
|6
|Авангард
|8
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|26-21
|10
|7
|Нефтехимик
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|20-20
|8
|8
|Барыс
|8
|2
|0
|0
|1
|1
|4
|17-24
|6
|9
|Сибирь
|8
|2
|0
|0
|0
|1
|5
|15-23
|5
|10
|Амур
|9
|2
|0
|0
|0
|1
|6
|15-32
|5
|11
|Адмирал
|8
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|18-35
|5
|12
|Куньлунь
|10
|1
|0
|1
|0
|0
|8
|21-39
|4