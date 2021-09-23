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КХЛ

"Салават Юлаев" обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу уфимской команды

ТАСС, 23 сентября. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл петербургский СКА со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Сакари Маннинен (23-я минута), Шакир Мухамадуллин (25), Петр Хохряков (43) и Данил Башкиров (58). У петербургской команды отличился Антон Бурдасов (48, 58).

"Салават Юлаев" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 16 очками. СКА идет четвертым в таблице Западной конференции, команда набрала 12 очков в девяти матчах.

В следующем матче СКА в Минске сыграет с "Динамо" 25 сентября. "Салават Юлаев" в этот же день в гостях встретится с ярославским "Локомотивом".

В других матчах игрового дня московский ЦСКА в гостях уступил челябинскому "Трактору" (1:2), "Куньлунь Ред Стар" дома проиграл хабаровскому "Амуру" (0:2), череповецкая "Северсталь" на своей площадке в овертайме обыграла рижское "Динамо" (2:1 ОТ).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Салават Юлаев980000134-1216
2Металлург971000139-2016
3Трактор951101128-2015
4Автомобилист940101329-2611
5Ак Барс931101318-1811
6Авангард831100326-2110
7Нефтехимик840000420-208
8Барыс820011417-246
9Сибирь820001515-235
10Амур920001615-325
11Адмирал810012418-355
12Куньлунь1010100821-394
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М880000037-1316
2Йокерит1051200234-2716
3ЦСКА1043000326-2314
4СКА950100331-1912
5Спартак941000421-1910
6Северсталь922010418-229
7Динамо Мн840000423-208
8Сочи1021020517-248
9Витязь920013326-318
10Локомотив930010521-257
11Торпедо930010521-287
12Динамо Р1030001619-337

 

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