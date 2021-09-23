"Салават Юлаев" обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 23 сентября. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл петербургский СКА со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Сакари Маннинен (23-я минута), Шакир Мухамадуллин (25), Петр Хохряков (43) и Данил Башкиров (58). У петербургской команды отличился Антон Бурдасов (48, 58).
"Салават Юлаев" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 16 очками. СКА идет четвертым в таблице Западной конференции, команда набрала 12 очков в девяти матчах.
В следующем матче СКА в Минске сыграет с "Динамо" 25 сентября. "Салават Юлаев" в этот же день в гостях встретится с ярославским "Локомотивом".
В других матчах игрового дня московский ЦСКА в гостях уступил челябинскому "Трактору" (1:2), "Куньлунь Ред Стар" дома проиграл хабаровскому "Амуру" (0:2), череповецкая "Северсталь" на своей площадке в овертайме обыграла рижское "Динамо" (2:1 ОТ).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Салават Юлаев
|9
|8
|0
|0
|0
|0
|1
|34-12
|16
|2
|Металлург
|9
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|39-20
|16
|3
|Трактор
|9
|5
|1
|1
|0
|1
|1
|28-20
|15
|4
|Автомобилист
|9
|4
|0
|1
|0
|1
|3
|29-26
|11
|5
|Ак Барс
|9
|3
|1
|1
|0
|1
|3
|18-18
|11
|6
|Авангард
|8
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|26-21
|10
|7
|Нефтехимик
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|20-20
|8
|8
|Барыс
|8
|2
|0
|0
|1
|1
|4
|17-24
|6
|9
|Сибирь
|8
|2
|0
|0
|0
|1
|5
|15-23
|5
|10
|Амур
|9
|2
|0
|0
|0
|1
|6
|15-32
|5
|11
|Адмирал
|8
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|18-35
|5
|12
|Куньлунь
|10
|1
|0
|1
|0
|0
|8
|21-39
|4
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|8
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|37-13
|16
|2
|Йокерит
|10
|5
|1
|2
|0
|0
|2
|34-27
|16
|3
|ЦСКА
|10
|4
|3
|0
|0
|0
|3
|26-23
|14
|4
|СКА
|9
|5
|0
|1
|0
|0
|3
|31-19
|12
|5
|Спартак
|9
|4
|1
|0
|0
|0
|4
|21-19
|10
|6
|Северсталь
|9
|2
|2
|0
|1
|0
|4
|18-22
|9
|7
|Динамо Мн
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|23-20
|8
|8
|Сочи
|10
|2
|1
|0
|2
|0
|5
|17-24
|8
|9
|Витязь
|9
|2
|0
|0
|1
|3
|3
|26-31
|8
|10
|Локомотив
|9
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|21-25
|7
|11
|Торпедо
|9
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|21-28
|7
|12
|Динамо Р
|10
|3
|0
|0
|0
|1
|6
|19-33
|7