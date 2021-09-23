"Салават Юлаев" обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 23 сентября. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл петербургский СКА со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Сакари Маннинен (23-я минута), Шакир Мухамадуллин (25), Петр Хохряков (43) и Данил Башкиров (58). У петербургской команды отличился Антон Бурдасов (48, 58).

"Салават Юлаев" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 16 очками. СКА идет четвертым в таблице Западной конференции, команда набрала 12 очков в девяти матчах.

В следующем матче СКА в Минске сыграет с "Динамо" 25 сентября. "Салават Юлаев" в этот же день в гостях встретится с ярославским "Локомотивом".

В других матчах игрового дня московский ЦСКА в гостях уступил челябинскому "Трактору" (1:2), "Куньлунь Ред Стар" дома проиграл хабаровскому "Амуру" (0:2), череповецкая "Северсталь" на своей площадке в овертайме обыграла рижское "Динамо" (2:1 ОТ).