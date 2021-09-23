Мартюк: "Локомотив-Кубань" обязан выигрывать все матчи Единой лиги ВТБ в этом сезоне

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обязан выигрывать все матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22. Таким мнением поделился форвард команды Андрей Мартюк в разговоре с ТАСС.
Баскетболисты казанского УНИКСа со счетом 96:87 обыграли краснодарский "Локомотив-Кубань" в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22. Встреча прошла в Казани.
"Мы обязаны выигрывать все матчи, в том числе и с УНИКСом, все игры важны. Их всего 24, каждая победа важна", - сказал Мартюк.
Отвечая на вопрос, считает ли он данк через игрока казанского УНИКСа Джона Брауна одним из лучших моментов в своей карьере, Мартюк ответил: "Возможно, один из самых красивых, но я не видел со стороны. Мы в прошлом сезоне играли восемь раз против него, и Браун принес столько проблем и мне, и команде в целом. И сегодня просто получилось так, я не видел, что это был Джон Браун, если честно".
Андрей Мартюк в первой половине против УНИКСа: 10 очков, 2 ассиста, блок-шот и ПОСТЕР-ДАНК pic.twitter.com/DZdN7g32fF— VTB League (@VTBUL) September 23, 2021
В прошлом сезоне УНИКС и "Локомотив-Кубань" встречались в полуфинальной серии до трех побед. Команда из Казани одержала победу со счетом 3-0. В финале УНИКС в трех матчах уступил московскому ЦСКА.