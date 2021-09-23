Мартюк: "Локомотив-Кубань" обязан выигрывать все матчи Единой лиги ВТБ в этом сезоне

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" обязан выигрывать все матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22. Таким мнением поделился форвард команды Андрей Мартюк в разговоре с ТАСС.

Баскетболисты казанского УНИКСа со счетом 96:87 обыграли краснодарский "Локомотив-Кубань" в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22. Встреча прошла в Казани.

"Мы обязаны выигрывать все матчи, в том числе и с УНИКСом, все игры важны. Их всего 24, каждая победа важна", - сказал Мартюк.

Отвечая на вопрос, считает ли он данк через игрока казанского УНИКСа Джона Брауна одним из лучших моментов в своей карьере, Мартюк ответил: "Возможно, один из самых красивых, но я не видел со стороны. Мы в прошлом сезоне играли восемь раз против него, и Браун принес столько проблем и мне, и команде в целом. И сегодня просто получилось так, я не видел, что это был Джон Браун, если честно".