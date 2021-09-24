"Барселона" не сумела обыграть "Кадис" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 24 сентября. "Барселона" сыграла вничью с "Кадисом" со счетом 0:0 в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Кадисе.

На 65-й минуте за две желтые карточки с поля был удален полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг.

Каталонцы не могут победить в третьем матче подряд. 14 сентября испанский клуб проиграл германской "Баварии" со счетом 0:3 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов, а 20 сентября сыграл вничью с "Гранадой" (1:1) в пятом туре чемпионата Испании.

В других матчах игрового дня "Бетис" на выезде обыграл "Осасуну" (3:1), "Реал Сосьедад" в гостях победил "Гранаду" (3:2).

После пяти матчей "Барселона" набрала девять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. "Кадис" с шестью очками после шести игр располагается на 14-й позиции.

В следующем туре "Барселона" 26 сентября примет "Леванте", "Калис" в тот же день сыграет на выезде с "Райо Вальекано".