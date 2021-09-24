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Футбол в России

Капитан "Динамо" Шунин не сможет сыграть в матче чемпионата России по футболу с "Рубином"

Под вопросом остается участие в игре Себастьяна Шиманьского и Арсена Захаряна

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Голкипер и капитан московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин не сможет принять участие в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

Шунин из-за травмы пропустил матч восьмого тура РПЛ против "Сочи" (1:0). "Динамо" примет "Рубин" в воскресенье, встреча начнется в 14:00 мск.

"Шунин пока занимается по индивидуальной программе, сегодня и завтра тренировки продолжатся, в воскресенье не сможем на него рассчитывать, - сказал Шварц. - Что касается капитана, то все верно, против "Сочи" в РПЛ капитаном был Иван Ордец, перед матчем в кубке со ставропольским "Динамо" (6:0) мы поговорили и приняли решение, что будет Сергей Паршивлюк".

"У нас есть так называемая группа лидеров и опытных игроков - Шунин, Ордец, [Роман] Евгеньев, Паршивлюк, [Фабиан] Бальбуэна. Тогда приняли решение, что Паршивлюк, но каждый из них может стать капитаном", - добавил наставник "Динамо".

Тренер также рассказал, что под вопросом остается участие в игре с "Рубином" Себастьяна Шиманьского и Арсена Захаряна. "Шиманьский тренировался индивидуально. Захарян частично тренировался в общей группе, а потом индивидуально. Сегодняшние тренировки покажут, смогут ли они принять участие. Вопрос открытый", - отметил Шварц.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми матчах. "Рубин" с 14 очками располагается на пятой позиции.

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