Шварц: футболистам "Динамо" следует сыграть с полной концентрацией в матче с "Рубином"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Динамо" должны сыграть с полной концентрацией и самоотдачей в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

Матч между "Динамо" и "Рубином" состоится 26 сентября на "ВТБ-Арене" и начнется в 14:00 мск. В среду "Динамо" на выезде победило одноименный клуб из Ставрополя со счетом 6:0 в матче группового этапа Бетсити - Кубка России.

"Снова рады играть на своем стадионе, как вы знаете, у нас была короткая, так называемая английская неделя, в течение которой мы сыграли два матча на выезде, - сказал Шварц. - Что касается "Рубина", нас ждет сложная интенсивная игра. "Рубин" славится обороной, в атаке много мастеровитых игроков. Нам нужно сыграть с полной концентрацией и полной самоотдачей, как с "Сочи" (1:0), нужно сыграть так же".

"На самом деле сложно сравнивать матчи "Зенит" - "Рубин" (3:1) и "Динамо" - "Рубин", я думаю, что будут тактические изменения. Там просматривалось противоборство Ярослава Ракицкого и Джордже Деспотовича, у нас, возможно, не будет просматриваться игра защитника с Деспотовичем. Я не думаю, что игра посреди недели будет каким-то определяющим фактором в матче, команда находится в хорошей физической форме. Мы играли две встречи на выезде, перелеты, а "Рубин" тренировался, но не думаю, что это повлияет на свежесть игроков", - добавил Шварц.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми матчах. "Рубин" с 14 очками располагается на пятой позиции.