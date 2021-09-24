Рене Фазеля ввели в Зал славы Международной федерации хоккея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель введен в Зал славы организации.

Церемония введения в Зал славы состоялась в рамках полугодового конгресса организации в Санкт-Петербурге. Конгресс является последним для Фазеля в качестве главы организации - в субботу он покинет пост, а на конгрессе будет избран новый президент.

Ведущим церемонии был трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира, член Зала хоккейной славы и Зала славы IIHF Игорь Ларионов. Фазель введен в Зал славы IIHF в категории "Функционер".

Фазель возглавляет IIHF с 1994 года. При нем, в частности, на Олимпийских играх дебютировали игроки Национальной хоккейной лиги (первое их участие состоялось на Олимпиаде 1998 года в Нагано). При Фазеле Россия трижды принимала чемпионат мира (2000, 2007, 2016) и получила право на проведение турнира в 2023 году (Санкт-Петербург), также в стране прошли два молодежных чемпионата мира (2001, 2013). Молодежное первенство мира 2023 года пройдет в Новосибирске и Омске.

Церемония введения в Зал славы IIHF прошла впервые за два года. Обычно она проходит во время ежегодного конгресса IIHF весной, но из-за коронавируса была перенесена. Остальные будущие члены Зала славы, включая бывшего капитана сборной России Алексея Яшина, будут введены в Зал славы в Тампере в 2022 году. В Зал славы в категории "Игрок" также будут введены выступавший за сборную Канады Райан Смит, бывший хоккеист сборной Финляндии Киммо Тимонен, а также швейцарцы Матиас Зегер и Марк Штрайт.

Члены Зала славы IIHF из СССР и России

В Зал славы из отечественных игроков входят: Всеволод Бобров, Александр Рагулин, Владислав Третьяк, Хельмут Балдерис, Анатолий Фирсов, Валерий Харламов, Валерий Васильев, Александр Мальцев, Борис Майоров, Борис Михайлов, Сергей Макаров, Александр Якушев, Виталий Давыдов, Николай Сологубов, Вячеслав Фетисов, Виктор Кузькин, Владимир Петров, Вениамин Александров, Виктор Коноваленко, Константин Локтев, Вячеслав Старшинов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, Владимир Крутов, Павел Буре, Вячеслав Быков, Андрей Хомутов, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Борис Александров.

В качестве функционеров в Зал славы были введены Андрей Старовойтов, Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов, Аркадий Чернышев, Владимир Юрзинов, Игорь Дмитриев, в качестве судьи - Юрий Карандин. Премию Поля Луака за вклад в развитие мирового хоккея в 2000 году получил российский журналист Всеволод Кукушкин.