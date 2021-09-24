Московскому "Динамо" на ближайших домашних матчах РПЛ разрешили заполнить трибуны на 30%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" проведет домашние матчи девятого и десятого туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" соответственно при 30-процентной заполняемости трибун. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Матч против "Рубина" бело-голубые проведут 26 сентября (начало - 14:00 мск), против "Крыльев Советов" - 2 октября (16:30 мск). Проход зрителей на трибуны будет осуществляться только при наличии QR-кода.

После восьми туров РПЛ "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 16 очков. "Рубин" идет пятым, имея в активе 14 очков. Лидирует с 20 очками петербургский "Зенит".