{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Московскому "Динамо" на ближайших домашних матчах РПЛ разрешили заполнить трибуны на 30%

В воскресенье бело-голубые на своем поле сыграют с "Рубином"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" проведет домашние матчи девятого и десятого туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" соответственно при 30-процентной заполняемости трибун. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Матч против "Рубина" бело-голубые проведут 26 сентября (начало - 14:00 мск), против "Крыльев Советов" - 2 октября (16:30 мск). Проход зрителей на трибуны будет осуществляться только при наличии QR-кода.

После восьми туров РПЛ "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 16 очков. "Рубин" идет пятым, имея в активе 14 очков. Лидирует с 20 очками петербургский "Зенит".

Теги
Российский футбол
ММА
Боец Малыхин победил иранца, пожизненно отстраненного за допинг Объединенным миром борьбы
Россиянин нокаутировал Амира Алиакбари в первом раунде
Читать полностью