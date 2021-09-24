Австралиец Пиастри выиграл квалификацию этапа "Формулы-2" в Сочи

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Австралийский пилот команды Prema Оскар Пиастри выиграл квалификацию шестого этапа серии "Формулы-2", который проходит в Сочи.

Вторым стал индиец Джехан Дарувала (Carlin), третьим - француз Тео Пуршер (ART). Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (Prema) занял седьмое место.

В таком порядке пилоты будут стартовать в третьей гонке, которая запланирована на воскресенье. В первом заезде с поул-позишн будет стартовать британец Дэн Тиктум (Carlin), вторым - эстонец Юри Випс (Hitech GP), третьим - его партнер по команде австралиец Лиам Лоусон. Шварцман уйдет в гонку с четвертой позиции.

Первая и вторая гонки запланированы на субботу, начало - в 10:30 мск и 16:45 мск соответственно. Третья гонка состоится в воскресенье (11:20 мск).