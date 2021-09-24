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Фигурное катание

Фигурист Самарин выиграл первый этап Кубка России в Сызрани

Второе место занял Алексей Ерохов, третье - Роман Савосин
Александр Самарин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александр Самарин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Александр Самарин победил на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сызрани.

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В сумме за короткую и произвольную программы Самарин получил 276,51 (105,94 в короткой программе и 170,57 - в произвольной) балла. Второе место занял Алексей Ерохов (264,53; 81,32 + 183,21), третье - Роман Савосин (247,39; 84,56 + 162,83).

Самарину 23 года, он является серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером командного чемпионата мира. Он становился победителем финала Кубка России в сезоне-2016/17.

Кубок России по фигурному катанию сезона-2021/22 состоит из пяти этапов и финала. Второй этап состоится в Йошкар-Оле и пройдет с 10 по 14 октября.

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