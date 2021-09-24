Фигурист Кондратюк принес России третью лицензию в мужском катании на Олимпиаду в Пекине

ТАСС, 24 сентября. Марк Кондратюк принес сборной России по фигурному катанию третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на Игры 2022 года в Пекине.

По итогам короткой и произвольной программ на турнире Nebelhorn Trophy в Германии 18-летний россиянин набрал 241,06 балла (81,48 в короткой программе и 159,58 - в произвольной) и занял третье место. Первым стал представитель США Винсент Чжоу (284,23; 97,35+186,88), вторым - Адам Сяо Хим Фа из Франции (243,78; 89,23+159,58).

Попав в семерку сильнейших среди участников отбора на Олимпийские игры по итогам двух программ, Кондратюк подтвердил право российской команды на три лицензии в мужском одиночном катании на Играх в Пекине. В других видах у российских фигуристов уже есть по три лицензии.

Кондратюк является мастером спорта России, бронзовым призером чемпионата страны.

Турнир в Германии завершится 25 сентября. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.