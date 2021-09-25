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Гран-при России "Формулы-1"

Квят ожидает интересную гонку Гран-при России "Формулы-1" в случае дождя

В субботу в Сочи начались ливневые дожди
Даниил Квят Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Даниил Квят
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Дождь в воскресенье может сделать гонку российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" очень интересной. Такое мнение ТАСС высказал резервный пилот команды "Альпин" Даниил Квят.

В субботу в Сочи начались ливневые дожди, 26 сентября также ожидаются осадки.

"По-моему, никогда здесь не ездили в дождь, - сказал Квят. - Но если будет так много дождя, как обещают, то никто никуда не поедет. Когда идет дождь, поначалу много ошибок, но потом все находят, скажем так, точки отсчета - где тормозить, как лучше выбирать траекторию, и все становится более стабильно. Но в Сочи трасса довольно скользкая, поэтому, будет интересно".

ВТБ Гран-при России проходит в Сочи с 24 по 26 сентября. На субботу запланированы третья свободная практика и квалификация, но они могут не состояться из-за плохих погодных условий.

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