Квят ожидает интересную гонку Гран-при России "Формулы-1" в случае дождя

СОЧИ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Дождь в воскресенье может сделать гонку российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" очень интересной. Такое мнение ТАСС высказал резервный пилот команды "Альпин" Даниил Квят.

В субботу в Сочи начались ливневые дожди, 26 сентября также ожидаются осадки.

"По-моему, никогда здесь не ездили в дождь, - сказал Квят. - Но если будет так много дождя, как обещают, то никто никуда не поедет. Когда идет дождь, поначалу много ошибок, но потом все находят, скажем так, точки отсчета - где тормозить, как лучше выбирать траекторию, и все становится более стабильно. Но в Сочи трасса довольно скользкая, поэтому, будет интересно".

ВТБ Гран-при России проходит в Сочи с 24 по 26 сентября. На субботу запланированы третья свободная практика и квалификация, но они могут не состояться из-за плохих погодных условий.