Новосибирец и хабаровчанка пришли первыми в марафоне Galaxy Vladivostok

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Пятый забег Galaxy Vladivostok Marathon прошел во Владивостоке в субботу с участием более 3 тыс. любителей спорта, сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия. Победителями на полной дистанции 42,2 км стали житель Новосибирска и гостья из Хабаровска.

"В субботу, 25 сентября, во Владивостоке прошел юбилейный марафон Galaxy Vladivostok Marathon. Несмотря на закрытые границы и ситуацию в мире, география участников была довольно разнообразна. Больше 3 000 любителей бега, представляющих 42 субъекта Российской Федерации. Победу на самой длинной дистанции 42,2 км среди мужчин одержал Валерий Лукин из Новосибирска, среди женщин первой финишировала Наталья Сергеева из Хабаровска", - сообщили организаторы.

Несмотря на сложности международного сообщения, в забеге приняли участие не только жители из разных регионов России, но также из 12 стран - Великобритании, Канады, Нидерландов, Польши, КНР, Таиланда, Швейцарии, Японии, Чехии, ЮАР, Южной Кореи и Германии.

"Сегодня бежал почетный гость из Берлина Эрхард Бадер, самый возрастной бегун Берлина, в марте ему исполнилось 88 лет. Компанию Эрхарду Бадеру составила Марита Бауэршмидт - немецкая спортивная гимнастка на пенсии. Она участвовала в летних Олимпийских играх 1968 года и выиграла тогда бронзовую медаль с командой Восточной Германии", - сообщает оргкомитет.

Этот марафон стал традиционным для Владивостока. Его маршрут проходит по знаменитым городским мостам Золотому и Русскому среди живописного рельефа как в центре города, так и на острое Русском. На сегодняшний день Galaxy Vladivostok Marathon - самое массовое беговое событие Дальнего Востока, он включен в календарь физкультурных и спортивных мероприятий, а также в календарь событийного туризма Приморского края. Первый марафон "Мосты Владивостока" прошел в 2015 году.

Кроме основной дистанции в 42,2 км, участники могли выбрать путь в 5 км, 10 км и 21 км. А дети в возрасте от 6 до 13 лет могли принять участие в старте на 1 км. Столько же составила специальная дистанция для паралимпийцев.