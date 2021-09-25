Новый президент Международной федерации хоккея не был избран в первом раунде голосования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Первый раунд голосования не определил нового президента Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Конгресс IIHF проходит в Санкт-Петербурге. Кандидатами на пост президента организации являются глава Датской хоккейной ассоциации и глава медицинского комитета IIHF Хенрик Бах-Нильсен, вице-президент Федерации хоккея Белоруссии и глава судейского комитета IIHF Сергей Гончаров, президент Немецкого хоккейного союза и глава комитета IIHF по проведению соревнований Франц Райндль и президент Федерации хоккея Франции, казначей IIHF Люк Тардиф.

Никто из пяти кандидатов в первом раунде не набрал необходимые 50+1% голосов. Тардифф и Райндль получили по 29% голосов, Гончаров - 19%, Бах-Нильсен - 18%, Бржиза - 8%. Во втором раунде будут участвовать все кандидаты, кроме Бржизы.