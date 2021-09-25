Путин поздравил Люка Тардифа с избранием главой Международной федерации хоккея

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Люка Тардифа с победой на выборах президента Международной федерации хоккея, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент также позвонил Рене Фазелю, который возглавлял федерацию до Тардифа, и поблагодарил за взаимодействие, сотрудничество и вклад, который тот внес в мировом масштабе в развитие этого вида спорта.

Тардиф победил на выборах по итогам четырех раундов, обойдя немца Франца Райндля.

В предыдущих раундах голосования из борьбы выбыли глава Датской хоккейной ассоциации и глава медицинского комитета IIHF Хенрик Бах-Нильсен, вице-президент Чешской хоккейной федерации и глава комитета IIHF по развитию детского и юношеского хоккея Петр Бржиза и вице-президент Федерации хоккея Белоруссии, глава судейского комитета IIHF Сергей Гончаров.

Тардиф был избран в совет IIHF в 2012 году, где занимал должность казначея. В 2006 году он стал президентом Федерации хоккея Франции, трижды был переизбран на этом посту. Он работал в комитете по конкуренции IIHF, а также председателем финансового комитета IIHF.