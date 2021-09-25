В Федерации хоккея России прокомментировали победу Тардифа на выборах главы IIHF

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) готова к тому, чтобы работать с новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF) французом Люком Тардифом на благо развития этого вида спорта. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Тардиф победил на выборах по итогам четырех раундов, обойдя немца Франца Райндля.

"Мы его очень хорошо знаем, он уже достаточно долгое времени работает в Международной федерации хоккея, - сказал Ротенберг. - Он был долгое время казначеем федерации, мы общались в основном с ним по финансовым вопросам по части распределения от IIHF. Поздравили, пообщались с ним и начинаем работать во благо развития хоккея".