{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой хоккей

Роман Ротенберг: IIHF должна придерживаться позиции невмешательства политики в хоккей

В субботу новым президентом организации был избран Люк Тардиф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) при новом президенте Люке Тардифе должна продолжить придерживаться позиции невмешательства политики в спорт. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

Предыдущий президент IIHF Рене Фазель неоднократно говорил о том, что политика не должна влиять на хоккей. Тардиф был избран президентом IIHF в субботу.

"Поскольку он друг и коллега Рене, я думаю, что IIHF будет придерживаться такого момента и даже усиливать, - сказал Ротенберг. - Все это важно, потому что хочется, чтобы IIHF была лучшей инстанцией мирового хоккея. Хочется, чтобы все современные подходы, которые есть в наших клубах и ФХР, были и в IIHF".

Мировой хоккей
В Федерации хоккея России прокомментировали победу Тардифа на выборах главы IIHF
Люк Тардиф победил на выборах по итогам четырех раундов, обойдя немца Франца Райндля
Читать полностью