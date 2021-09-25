Москва примет чемпионат мира по натурбану 2023 года

ТАСС, 25 сентября. Чемпионат мира по натурбану 2023 года пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).

Такое решение было принято на заседании конгресса FIL в Зальцбурге. Также на заседании принято решение провести чемпионат мира по санному спорту 2025 года в Канаде.

Чемпионат мира по натурбану проводится раз в два года. В 2021 году турнир состоится в Австрии. Россия впервые примет чемпионат мира по натурбану. В 2020 году в Москве прошел чемпионат Европы в рамках этапа Кубка мира.

Натурбан - скоростной спуск на санях по естественной трассе.