{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой хоккей

Хоккейные площадки на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут одного размера

На прошлом чемпионате мира использовались площадки европейского размера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Олимпийский хоккейный турнир и чемпионаты мира будут проводиться на площадках одного размера - 60х26 м. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

Чемпионат мира 2021 года в Риге проходил на площадках европейского размера - 60х30 м. На площадках размером 60х26 м играются матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также ряд матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Хочется, чтобы был единый стандарт, - сказал Ротенберг. - Речь идет, к примеру, и об экипировке вратаря. В НХЛ она меньше, чем в КХЛ, и когда [Сергей] Бобровский приехал на чемпионат мира, его экипировка была меньше, чем у [Александра] Самонова. Та же речь и о площадках: на чемпионатах мира в Финляндии и России, а также на Олимпиаде в Пекине площадки будут короткими".

Футбол в Англии
"Болтон" прекратил сотрудничество с букмекерами и будет помогать игроманам
На территории стадиона клуба будут убраны все киоски букмекерских организаций
Читать полностью