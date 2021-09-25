Латыпов победил в спринте на чемпионате России по летнему биатлону

ТЮМЕНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Эдуард Латыпов занял первое место в спринте на 10 км на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Латыпов преодолел дистанцию за 24 минуты 34,2 секунды, допустив два промаха. Второе место занял Даниил Серохвостов (отставание 4,6 секунды, 1 промах), третье - Денис Таштимеров (+14,5; 0). Четвертый результат показал Семен Сучилов (+26,6; 1), пятый - Ильназ Мухамедзянов (+33,1; 1), шестой - Евгений Сидоров (+49,1; 1).

26 сентября пройдут мужская и женская эстафеты.