"Болтон" прекратил сотрудничество с букмекерами и будет помогать игроманам

ТАСС, 25 сентября. Английский футбольный клуб "Болтон" объявил о прекращении сотрудничества с букмекерскими конторами и намерен финансово поддерживать благотворительные организации, которые помогают людям, страдающим зависимостью от азартных игр, в том числе от ставок. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На территории стадиона клуба будут убраны все киоски букмекерских организаций.

"Проблемы с азартными играми губят жизни людей, и и мы заняли эту позицию, чтобы показать нашу поддержку тем, кто страдает зависимостью от ставок, - сказала президент клуба Шэрон Бриттан. - Последние исследования показывают, что в Великобритании насчитывается от 340 тыс. до 1,4 млн взрослых, страдающих игровой зависимостью, и более 60 тыс. молодых людей в возрасте от 11 до 16 лет".

"Болтон" выступает в первой лиге Англии - третьем по силе дивизионе чемпионата страны.