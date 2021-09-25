Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли этап Кубка России в Сызрани среди спортивных пар

ТАСС, 25 сентября. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сызрани.

По сумме короткой и произвольной программ фигуристы получили 222,61 (79,66 в короткой программе и 142,95 - в произвольной) балла. Второе место заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (195,46; 70,28+125,18), третье - Карина Акопова и Никита Рахманин (193,57; 69,50+124,07).

Тарасова и Морозов выступают в паре с 2012 года. Они стали серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, дважды побеждали на чемпионатах Европы. Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Кубок России по фигурному катанию сезона-2021/22 состоит из пяти этапов и финала. Второй этап состоится в Йошкар-Оле с 10 по 14 октября.