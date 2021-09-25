"Манчестер Сити" нанес "Челси" первое поражение в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 25 сентября. Футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 1:0 обыграл лондонский "Челси" в матче шестого тура чемпионата Англии. Встеча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

В составе "Манчестер Сити" отличился Габриэль Жезус (53-я минута). В заявке "Челси" по причине травм отсутствовали полузащитники Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт, у команды из Манчестера не было полузащитника Илкая Гюндогана и защитников Александра Зинченко и Бенджамина Менди.

Команды являются финалистами Лиги чемпионов прошлого сезона, в том матче победу одержал "Челси" со счетом 1:0.

"Челси" потерпел первое поражение в чемпионате страны и опустился с первой на третью позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 13 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на втором месте с 13 очками.

28 сентября "Манчестер Сити" на выезде сыграет с французским ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов, "Челси" на день позже в гостях встретится с итальянским "Ювентусом". В следующем туре чемпионата Англии лондонцы примут "Саутгемптон" 2 октября, действующий чемпион страны на день позже на выезде сыграет с "Ливерпулем".