"Атлетико" впервые в сезоне потерпел поражение в чемпионате Испании

ТАСС, 25 сентября. Мадридский футбольный клуб "Атлетико" со счетом 0:1 уступил в гостях "Алавесу" в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Единственный мяч на четвертой минуте забил защитник "Алавеса" Виктор Лагуардия. Для "Атлетико" это поражение стало первым в сезоне-2021/22, "Алавес" одержал первую победу в сезоне.

"Атлетико" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, команда набрала 14 очков, "Алавес" благодаря победе поднялся на 19-е место (3 очка).

В следующем туре "Атлетико" дома сыграет с "Барселоной" 2 октября. До этого мадридский клуб в гостях сыграет во втором туре группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Миланом" 28 сентября. "Алавес" в следующем туре чемпионата страны в гостях встретится с "Атлетиком" из Бильбао.