"Металлург" победил ЦСКА и одержал седьмую победу подряд в нынешнем сезоне КХЛ

ТАСС, 25 сентября. Магнитогорский "Маталлург" со счетом 4:0 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и продлил победную серию до семи игр. Встреча прошла на "Арене-Металлург" в Магнитогорске.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Голдобин (9-я минута), Максим Карпов (23), Джош Карри (44) и Брендан Лейпсик (59). Магнитогорская команда является самой результативной в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, забросив 43 шайбы.

Подопечные Ильи Воробьева одержали седьмую победу в чемпионате подряд и являются лидерами турнирной таблицы Восточной конференции с 18 очками. Подопечные Сергея Федорова потерпели второе поражение кряду и занимают третье место в таблице Западной конференции, набрав 14 очков.

В следующем матче "Металлург" примет "Барыс" из Нур-Султана 29 сентября, армейцы в этот же день сыграют дома с новосибирской "Сибири".

В другом матче "Барыс" дома обыграл "Сибирь" (2:1 ОТ).