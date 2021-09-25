Стеблин: Буре созрел для работы в совете Международной федерации хоккея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вошедший в состав совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре созрел для этой работы. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший президент Федерации хоккея России Александр Стеблин.

Специальный представитель ФХР по международным делам Буре был избран в совет во время полугодового конгресса в Санкт-Петербурге в субботу. Избранным президентом федерации стал француз Люк Тардиф.

"Павел созрел для этой международной деятельности, хотя работа членом совета международной федерации совершенно другая. Надо посмотреть, кто будет также в совете, и учитывая, что Тардиф опытный спортивный деятель, надо понять, какую он будет вести политику, - сказал Стеблин. - Ждем, какую программу объявит Тардиф, - какие комитеты будут добавлены, какие сокращены. Павел способен, у него есть авторитет, и главное - желаю работать всем вместе".

С 2012 года представителем России в совете был президент ФХР Владислав Третьяк. В нынешнем году он был выведен из состава в связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта. Согласно им представители российских властных структур и парламента не могут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы.

Буре является серебряным призером Олимпиады 1998 года и бронзовым призером Игр 2002 года, чемпионом мира 1990 года и бронзовым призером мирового первенства 1991 года. Входит в Зал славы IIHF и Зал хоккейной славы.