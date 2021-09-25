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Футбол в Италии

Сын Паоло Мальдини забил дебютный гол за "Милан"

Даниэль Мальдини отличился в матче со "Специей"
Даниэль Мальдини ("Милан") EPA-EFE/FABIO FAGIOLINI
Описание
Даниэль Мальдини ("Милан")
© EPA-EFE/FABIO FAGIOLINI

ТАСС, 25 сентября. Полузащитник Даниэль Мальдини забил дебютный гол за "Милан" в гостевом матче шестого тура чемпионата Италии против "Специи".

Мальдини отличился на 48-й минуте. Полузащитник проводит 15-й матч за "Милан".

На данный момент счет встречи - 1:0 в пользу гостей.

Даниэлю Мальдини 19 лет, он - сын защитника "Милана" Паоло Мальдини, который провел за клуб всю карьеру, сыграл 902 матча и стал семикратным чемпионом Италии и пять раз выигрывал Кубок европейских чемпионов и Лигу чемпионов, а также по два раза становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и Европы. Также Даниэль - внук защитника "Милана" Чезаре Мальдини, четырежды выигрывавшего чемпионат Италии и один раз - Кубок европейских чемпионов.

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