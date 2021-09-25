Российская фигуристка Петросян стала первой на этапе юниорского Гран-при в Словении

ТАСС, 25 сентября. Россиянка Аделия Петросян заняла первое место на пятом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в словенской Любляне.

Петросян в сумме за две программы набрала 210,57 балла (70,86 балла - за короткую программу, 140,11 - за произвольную). Второй стала ее соотечественница Софья Самоделкина (205,67; 65,56 + 140,11), третье место заняла американка Линдси Торнгрен (193,77; 70,24 + 123,53).

Для россиянок это вторые награды на этапах юниорского Гран-при. Петросян завоевала бронзу на третьем этапе в словацком Кошице, Самоделкина стала третьей на четвертом этапе в Сочи.

В пятницу в мужских одиночных соревнованиях победу одержал россиянин Илья Яблоков.

Этап в Любляне завершится в субботу выступлениями танцевальных дуэтов.