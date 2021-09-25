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Футбол в Италии

"Аталанта" сыграла вничью с "Интером" в чемпионате Италии, Миранчук остался в запасе

Встреча завершилась со счетом 2:2
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 25 сентября. "Аталанта" из Бергамо со счетом 2:2 на выезде сыграла вничью с миланским "Интером" в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча состоялась на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

В составе "Интера" голами отметились Лаутаро Мартинес (5-я минута) и Эдин Джеко (71), у "Аталанты" отличились Руслан Малиновский (30) и Рафаэл Толой (38). На 85-й минуте защитник "Интера" Федерико Димарко не реализовал пенальти. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

Действующий чемпион страны "Интер" продолжил свою беспроигрышную серию в нынешнем розыгрыше чемпионата, подопечные Симоне Индзаги располагаются на третьем месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. "Аталанта" занимает пятую позицию с 11 очками в активе.

29 сентября клуб из Бергамо примет швейцарский "Янг Бойз" в матче группового этапа Лиги чемпионов, "Интер" днем ранее на выезде сыграет с украинским "Шахтером". В следующем туре чемпионата миланский клуб в гостях сыграет с "Сассуоло" 2 октября, "Аталанта" на следующий день примет "Милан".

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