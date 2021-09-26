Футболист "Дженоа" забил гол с бутылкой воды в руке

Матч закончился со счетом 3:3. В составе "Дженоа" дублем также отметился бывший защитник санкт-петербургского "Зенита" Доменико Кришито (77-я и 80-я минуты). У "Вероны" отличились Джованни Симеоне (8), Антонин Барак (49) и Никола Калинич (90+1).

ТАСС, 26 сентября. Нападающий итальянского футбольного клуба "Дженоа" Маттиа Дестро забил гол в матче шестого тура чемпионата Италии против "Вероны", держа бутылку в руке. Эпизод произошел на 85-й минуте.

"Я пил, потому что очень устал, и тут мяч попал ко мне. Я не знал, куда ее бросить, и просто держал ее в руке", - прокомментировал Дестро эпизод порталу Football Italia.

"Дженоа" занимает 15-ю строчку чемпионата Италии, команда набрала 5 очков в шести встречах. У "Вероны" столько же очков, однако клуб находится выше по дополнительным показателям.