Шайба по-французски. Люк Тардиф сменил Рене Фазеля во главе Международной федерации хоккея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF) стал француз Люк Тардиф, он сменил швейцарца Рене Фазеля, руководившего организацией на протяжении 27 лет. Россиянин Павел Буре успешно прошел в совет IIHF.

Для определения руководителя IIHF пришлось провести четыре раунда на выборах, которые состоялись в заключительный день полугодового конгресса в Санкт-Петербурге. Чтобы стать президентом, по регламенту нужно получить более 50% голосов делегатов. Выборы получились такими же интригующими, как в 1994 году, тогда Фазеля избрали на первый срок также по итогам четырех раундов.

В первых двух раундах наибольшее количество голосов получили возглавляющий Федерацию хоккея Франции Тардиф и глава Немецкого хоккейного союза Франц Райндль, которого называли фаворитом до выборов. Тардиф мог выиграть в третьем раунде, но ему не хватило 3% голосов. В четвертом раунде он в очном споре с Райндлем набрал 63,21% голосов.

"Восемь лет назад Рене предложил мне быть казначеем. Но я все еще хоккейный парень и могу предложить больше. Я готов защищать наш спорт и развивать его в будущем", - сказал Тардиф, отметив, что хотел бы продолжить работу в совете вместе с Райндлем. Немец в итоге был избран в совет IIHF.

После первого раунда голосования из борьбы за пост главы IIHF выбыл чех Петр Бржиза, который, затем был избран старшим вице-президентом федерации. Далее отсеялся датчанин Хенрик Бах-Нильсен, в третьем раунде - белорус Сергей Гончаров.

Бах-Нильсен в итоге был избран вице-президентом по Европе и Африке, а Гончаров снялся с выборов в совет и позже сообщил, что совсем уходит из хоккея.

Реакция России

Российская сторона выразила уверенность в плодотворном сотрудничестве с новым главой IIHF. "Будем работать с новым президентом. Будем развивать наш хоккей", - сказал присутствовавший на конгрессе помощник президента РФ Игорь Левитин, через которого Владимир Путин поздравил Тардифа с избранием.