Шайба по-французски. Люк Тардиф сменил Рене Фазеля во главе Международной федерации хоккея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF) стал француз Люк Тардиф, он сменил швейцарца Рене Фазеля, руководившего организацией на протяжении 27 лет. Россиянин Павел Буре успешно прошел в совет IIHF.
Для определения руководителя IIHF пришлось провести четыре раунда на выборах, которые состоялись в заключительный день полугодового конгресса в Санкт-Петербурге. Чтобы стать президентом, по регламенту нужно получить более 50% голосов делегатов. Выборы получились такими же интригующими, как в 1994 году, тогда Фазеля избрали на первый срок также по итогам четырех раундов.
В первых двух раундах наибольшее количество голосов получили возглавляющий Федерацию хоккея Франции Тардиф и глава Немецкого хоккейного союза Франц Райндль, которого называли фаворитом до выборов. Тардиф мог выиграть в третьем раунде, но ему не хватило 3% голосов. В четвертом раунде он в очном споре с Райндлем набрал 63,21% голосов.
"Восемь лет назад Рене предложил мне быть казначеем. Но я все еще хоккейный парень и могу предложить больше. Я готов защищать наш спорт и развивать его в будущем", - сказал Тардиф, отметив, что хотел бы продолжить работу в совете вместе с Райндлем. Немец в итоге был избран в совет IIHF.
После первого раунда голосования из борьбы за пост главы IIHF выбыл чех Петр Бржиза, который, затем был избран старшим вице-президентом федерации. Далее отсеялся датчанин Хенрик Бах-Нильсен, в третьем раунде - белорус Сергей Гончаров.
Бах-Нильсен в итоге был избран вице-президентом по Европе и Африке, а Гончаров снялся с выборов в совет и позже сообщил, что совсем уходит из хоккея.
Реакция России
Российская сторона выразила уверенность в плодотворном сотрудничестве с новым главой IIHF. "Будем работать с новым президентом. Будем развивать наш хоккей", - сказал присутствовавший на конгрессе помощник президента РФ Игорь Левитин, через которого Владимир Путин поздравил Тардифа с избранием.
"Мы его очень хорошо знаем, он уже достаточно долгое времени работает в Международной федерации хоккея. Он был долгое время казначеем федерации, мы общались в основном с ним по финансовым вопросам по части распределения от IIHF. Поздравили, пообщались с ним и начинаем работать во благо развития хоккея", - отметил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
Бывший президент ФХР Александр Стеблин назвал Тардифа, который в свое время был известным игроком, авторитетным в мировом хоккее человеком. "Он очень профессиональный и справедливый. По отношению к нашей федерации он нейтрален, но, думаю, этот результат все-таки положительный для России", - сказал Стеблин.
Немного неожиданными стали результаты выборов вице-президента IIHF по Азии и Океании. Входивший в состав совета представитель Гонконга Томас Ву проиграл выборы 25-летнему представителю Киргизии Айвазу Оморканову, который стал самым молодым членом совета организации. Его реакцию на победу слышали даже за пределами зала, где проходил конгресс. Оморканов четыре года играл за сборную Киргизии, но в спорте больше прославился, занимаясь триатлоном. Он является единственным представителем своей страны, выступавшим на престижных соревнованиях Ironman.
Итоги выборов в совет IIHF
Буре, являющийся специальным представителем ФХР по международным делам, был избран в совет IIHF уже в первом раунде с еще четырьмя кандидатами. Таким образом, он заменил в совете президента ФХР Владислава Третьяка, который из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) ранее вынужден был совет покинуть.
"Павел созрел для этой международной деятельности, хотя работа членом совета международной федерации совершенно другая. Надо понять, какую он будет вести политику, - сказал Стеблин. - Ждем, какую программу объявит Тардиф, какие комитеты будут добавлены, какие сокращены".
Наряду с Тардифом, Бржизой, Бах-Нильсеном, Буре, Оморкановым и Райндлем в совет вошли финн Хейкки Хиетанен, канадец Боб Николсон, швейцарец Рето Раффайнер, швед Андерс Ларссон, итальянец Андреа Джиос, латвиец Вистурс Козиолс, представительница Венгрии Жужанна Колбенхайер и полька Марта Завадская.
Третьяк и еще ряд функционеров, работавших до недавнего времени в совете IIHF, решением конгресса станут почетными членами IIHF. Формально решение будет утверждено ежегодным конгрессом в конце мая в финском Тампере во время чемпионата мира. Фазель станет почетным президентом IIHF.