Россиянин Абдурахимов проиграл поединок на турнире UFC

ТАСС, 26 сентября. Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов проиграл американцу Крису Докасу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Турнир UFC 266 проходит в Лас-Вегасе.

Поединок в тяжелой весовой категории завершился техническим нокаутом во втором раунде.

В активе 40-летнего Абдурахимова стало 20 побед и шесть поражений, он проиграл второй поединок подряд в UFC, в послужном списке 32-летнего Докаса девять побед и три поражения.

Австралиец Александр Волкановски будет защищать титул в полулегком весе (до 65,8 кг) в главном поединке вечера против американца Брайана Ортеги.