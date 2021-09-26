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ММА

Россиянин Абдурахимов проиграл поединок на турнире UFC

Он уступил американцу Крису Докасу техническим нокаутом

ТАСС, 26 сентября. Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов проиграл американцу Крису Докасу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Турнир UFC 266 проходит в Лас-Вегасе.

Поединок в тяжелой весовой категории завершился техническим нокаутом во втором раунде.

В активе 40-летнего Абдурахимова стало 20 побед и шесть поражений, он проиграл второй поединок подряд в UFC, в послужном списке 32-летнего Докаса девять побед и три поражения.

Австралиец Александр Волкановски будет защищать титул в полулегком весе (до 65,8 кг) в главном поединке вечера против американца Брайана Ортеги.

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