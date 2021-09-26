Валентина Шевченко в шестой раз защитила титул UFC

ТАСС, 26 сентября. Валентина Шевченко победила американку Лорен Мёрфи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 266 в Лас-Вегасе.

Поединок завершился техническим нокаутом в четвертом раунде. Шевченко провела шестую подряд защиту титула в наилегчайшем весе (до 56,7 кг).

В активе 33-летней уроженки Киргизии, представляющей Перу, 22 победы и три поражения в смешанных единоборствах (ММА). В послужном списке Мёрфи 15 побед и пять поражений.

Во втором главном бою турнира встретятся чемпион в полулегком весе (до 65,8 кг) австралиец Александр Волкановски и американец Брайан Ортега.