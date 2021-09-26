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НХЛ

Форварды "Сент-Луиса" Барбашев, Тарасенко и Костин набрали 4 очка в предсезонной игре НХЛ

"Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" со счетом 6:2
Игроки "Сент-Луиса" AP Photo/Joe Puetz
Описание
Игроки "Сент-Луиса"
© AP Photo/Joe Puetz

ТАСС, 26 сентября. "Сент-Луис" дома обыграл "Миннесоту" со счетом 6:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Саад (17-я минута), Джеймс Нил (23, 46, 60), Иван Барбашев (46) и Михаэл Фролик (60), у проигравших дублем отметился Адам Бекман (31, 45).

Барбашев также отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Фролика. Российские форварды хозяев Владимир Тарасенко и Клим Костин отдали по одной результативной передаче. Их партнер по команде и соотечественник Алексей Торопченко результативными действиями не отметился. Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов участия в матче не принимал.

В другой игре дня "Торонто" дома обыграл "Монреаль" со счетом 4:1, голевая передача на счету защитника гостей Александра Романова. Российские форварды "Торонто" Семен Дер-Аргучинцев и Илья Михеев завершили игру без набранных очков.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 13 октября.

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