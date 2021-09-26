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Гран-при России "Формулы-1"

Австралиец Дуэн выиграл финальную гонку сезона "Формулы-3"

Российский пилот Александр Смоляр занял 23-е место

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Австралийский пилот команды Trident Джек Дуэн выиграл вторую гонку седьмого, заключительного этапа серии "Формула-3", который завершился в Сочи.

Второе место занял датчанин Фредерик Вести из ART, третьим стал француз Клемент Новалак. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, занял 23-е место.

В субботу чемпионом серии стал норвежец Деннис Хаугер из Prema. Вторым по итогам чемпионата стал Дуэн, третьим - Новалак. Смоляр занял итоговое шестое место.

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