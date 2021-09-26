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ММА

Яну предложили бой за титул временного чемпиона UFC против Сэндхагена

Как рассказал ТАСС менеджер россиянина Саят Абдрахманов, он еще не знает решения американца по поводу проведения поединка

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) предложил Петру Яну провести бой за титул временного чемпиона против американца Кори Сэндхагена. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

Ранее американец Алджамейн Стерлинг из-за травмы отказался от боя против Яна, который должен был пройти 30 октября.

"Предлагали (Сэндхагена). Дал он согласие или нет - еще не знаю. Ти Джей Диллашоу травмирован, Роб Фонт отказался", - сказал собеседник агентства.

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Сэндхагену 29 лет, на его счету 14 побед и три поражения в ММА.

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