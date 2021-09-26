Яну предложили бой за титул временного чемпиона UFC против Сэндхагена

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) предложил Петру Яну провести бой за титул временного чемпиона против американца Кори Сэндхагена. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

Ранее американец Алджамейн Стерлинг из-за травмы отказался от боя против Яна, который должен был пройти 30 октября.

"Предлагали (Сэндхагена). Дал он согласие или нет - еще не знаю. Ти Джей Диллашоу травмирован, Роб Фонт отказался", - сказал собеседник агентства.

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Сэндхагену 29 лет, на его счету 14 побед и три поражения в ММА.