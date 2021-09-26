Женская сборная Свердловской области победила на чемпионате России по летнему биатлону

ТЮМЕНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Команда Свердловской области заняла первое место в женской эстафете 4х6 км на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева и Светлана Миронова преодолели дистанцию за 1 час 14 минут 7,2 секунды, допустив девять промахов. Второе место заняла первая команда Ханты-Мансийского автономного округа в составе Елизаветы Каплиной, Ксении Довгая, Екатерины Носковой и Кристины Резцовой (отставание 2 минуты 49,3 секунды; 13 промахов, 3 штрафных круга). Третьими стали Анна Никулина, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова и Евгения Буртасова из Новосибирской области (+4.23,8; 9, 1).

Позднее в воскресенье на турнире пройдет мужская эстафета.