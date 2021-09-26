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Лига чемпионов

Сергей Карасев обслужит матч Лиги чемпионов "Порту" - "Ливерпуль"

Встреча состоится 28 сентября в Португалии
Сергей Карасев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Карасев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 26 сентября. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между португальским "Порту" и английским "Ливерпулем". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА).

Встреча группы B пройдет 28 сентября в Португалии. Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Владимир Москалев.

В первом туре "Ливерпуль" обыграл дома итальянский "Милан" (3:2), "Порту" на выезде сыграл вничью с испанским "Атлетико" (0:0).

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