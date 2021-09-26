Адола и Гебреселасси стали победителями Берлинского международного марафона

ТАСС, 26 сентября. Эфиопский бегун Гуйе Адола одержал победу на Берлинском международном марафоне, преодолев дистанцию 42,195 км за 2 часа 5 минут 45 секунд.

Вторым финишировал кениец Бетвел Йегон (+0.29), третьим стал эфиоп Кенениса Бекеле (+1.02).

В женских соревнованиях весь подиум заняли представительницы Эфиопии. Победительницей стала Готитом Гебреселасси (2:20:09), второе место заняла Хивот Гебрекидан (+1.14), третье - Элен Тола (+2.56).

Адоле 30 лет, в берлинском забеге 2017 года он занял второе место. Также он имеет на своем счету две бронзовые награды чемпионата мира под эгидой World Athletics.

Гебреселасси 26 лет, лучшим ее достижением на марафонских забегах серии World Marathon Majors является второе место в Бостоне в 2019 году. Также в ее активе бронза чемпионата Африки.

В прошлом году проведение Берлинского марафона было впервые отменено в связи с пандемией коронавируса. Все желающие принять участие в забеге могли вернуть свой взнос в размере €125 или выступить в следующем году.

О марафоне

Марафон в Берлине проводится с 1974 года в последнее воскресенье сентября, он входит престижную серию World Marathon Majors наряду с забегами в Токио, Бостоне, Лондоне, Чикаго и Нью-Йорке. Призовой фонд марафона составляет $1 млн. Соревнования в Берлине проходят четвертыми по счету, мировой рекорд на них принадлежит кенийцу Элиуду Кипчоге (02:01:39, 2018 год). Помимо женских и мужских одиночных забегов в программу марафона входят заезды на роликовых коньках и инвалидных колясках, спортивная ходьба. Также проводится детский марафон, дистанция которого составляет 4,2195 км.

В 2021 году пройдут еще два марафона серии World Marathon Majors - в Чикаго 10 октября и в Нью-Йорке 7 ноября.